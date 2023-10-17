"الزارع" يتفقد معهد العاصمة النموذجي ويزور معرض أسبوع الفضاء

بدعوة من قائد عام معهد العاصمة النموذجي، قام مدير عام التعليم بالرياض الدكتور نايف الزارع يرافقه مديرو الإدارات؛ بزيارة صباح أمس الاثنين لمعهد العاصمة النموذجي، حيث كان في استقباله القائد العام الأستاذ عادل الطخيم ومساعده وقيادات المعهد؛ وبعد التحية الكشفية استقبله أطفال روضة الأمير سلطان بن محمد بالنشيد الترحيبي وقدم له طفل وطفلة باقة ورد.