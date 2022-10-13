تفاعلًا مع حملة "الرضاعة الطبيعية".. جوائز وزيارات تثقيفية للأمهات بمجمع الملك عبدالله الطبي

تفاعلًا مع حملة الرضاعة الطبيعية والتي أطلقتها وزارة الصحة هذا الأسبوع تحت شعار "ترسيخ الرضاعة الطبيعية.. تثقيف ودعم"، نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عددًا من الفعاليات في بهو المبنى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية.
وتخلل تلك الفعاليات مسابقات وجوائز قُدمت للمشاركين التي أضافت السرور إليهم، بالإضافة إلى جولات داخلية للمجمع عبر الإدارة المساعدة للخدمات التمريضية وإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية استمرت ليومين قامت بها القابلات والممرضات على أجنحة تنويم النساء والولادة وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة، بهدف زيادة الوعي عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل والتغذية السليمة وتثقيف الأمهات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن حول الرضاعة وبما يدعم الرضاعة الطبيعية.
شارك في الجولة فريق عمل من قيادات التمريض بالمجمع وهم: روعة إسكندر رئيس قسم ما بعد الولادة، آمنة تركي رئيس قسم ما قبل الولادة، نوف البشري رئيس قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، إمارات المولد رئيس قسم الحضانة، رباب بازرعة رئيس قسم التوليد، ريم بكري رئيس قسم طوارئ النساء.
الجولات التي استمرت يومين شارك فيها قسم التعليم التمريضي ممثلًا في عهود الصريصري، وهتاف بخاري، وعفت قاروت.. ومن قسم الجودة التمريضية أمل الحربي، وفاطمة عجلان.
وتم شرح طرق وضعيات الرضاعة الصحيحة، وكيف أن طريقة رضاعة واحدة قد لا تلائم كل الأمهات وأطفالهن، ومن الجيد القيام بتغيير وضعيات الرضاعة الطبيعية من وقت لآخر بغرض إفراغ الحليب من ثديها.
وأبانوا أنه يجب حمل الطفل على الصدر لحدوث الملامسة الجسدية؛ لأن ملامسة الجلد للجلد تجعل الطفل يشعر بالأمان والدفء وتساعد خلال الساعة الأولى بعد الولادة على بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها، وتساعد على زيادة إنتاج الحليب وهو الأفضل كمسكن لآلام الثدي بعد الولادة.
وركزت النصائح على تصحيح عدد من الافتراضات الخاطئة والشائعة التي تحدث في مسألة الرضاعة الطبيعية منها نقص التوعية في فوائد الرضاعة الطبيعية سواء للأم والطفل بمختلف الفئات، وتساؤلات عن بعض الأمور بأن الرضاعة الطبيعية قد تسبب ترهلات في الثدي؛ مؤكدين أنه في حالة الاهتمام وارتداء حمالات الصدر المناسبة قد تمنع حدوث هذه المشكلة.
وناقشت الجولات أيضًا فكرة تفضيل بعض الأمهات إبقاء الطفل في الحضانة بعيدًا عنهن في الواقع بعد الولادة مباشرة، علمًا بأن مرحلة الرضاعة الطبيعية هي أحد مراحل حياتها المهمة لها ولرضيعها، ومن المهم جدًّا فيها الحرص على التغذية الملائمة والسليمة لها، ويجب أن تدرك في البداية بأن جسمها هو مصنع للحليب وليس مخزن له؛ لافتين إلى أنه خلال فترة الرضاعة يجب على الأم اتباع نظام غذائي صحي متنوع ومتوازن، يحتوي على أنواع عديدة من الأطعمة؛ وذلك للحصول على معظم الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للأم وللطفل معًا؛ خاصة وأن حليب الأم يتكيف مع نمو الطفل في مراحل حياته المتقدمة، كما بينت أيضًا الدراسات الحديثة بأنه يقلل الإصابة بأمراض السمنة وداء السكري النوع الثاني للطفل مستقبلًا وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال الذين أكملوا في مرحلة الطفولة الرضاعة الطبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، قد يكون ذلك بسبب الاتصال الجسدي والبصري بين الأم والطفل.