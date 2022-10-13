تفاعلًا مع حملة "الرضاعة الطبيعية".. جوائز وزيارات تثقيفية للأمهات بمجمع الملك عبدالله الطبي

وناقشت الجولات أيضًا فكرة تفضيل بعض الأمهات إبقاء الطفل في الحضانة بعيدًا عنهن في الواقع بعد الولادة مباشرة، علمًا بأن مرحلة الرضاعة الطبيعية هي أحد مراحل حياتها المهمة لها ولرضيعها، ومن المهم جدًّا فيها الحرص على التغذية الملائمة والسليمة لها، ويجب أن تدرك في البداية بأن جسمها هو مصنع للحليب وليس مخزن له؛ لافتين إلى أنه خلال فترة الرضاعة يجب على الأم اتباع نظام غذائي صحي متنوع ومتوازن، يحتوي على أنواع عديدة من الأطعمة؛ وذلك للحصول على معظم الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للأم وللطفل معًا؛ خاصة وأن حليب الأم يتكيف مع نمو الطفل في مراحل حياته المتقدمة، كما بينت أيضًا الدراسات الحديثة بأنه يقلل الإصابة بأمراض السمنة وداء السكري النوع الثاني للطفل مستقبلًا وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال الذين أكملوا في مرحلة الطفولة الرضاعة الطبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، قد يكون ذلك بسبب الاتصال الجسدي والبصري بين الأم والطفل.