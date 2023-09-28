جمعية التنمية الأهلية بالدرعية تحتفل باليوم الوطني الـ93

تحت شعار نحلم ونحقق وتعزيزاً للقيم الوطنية وترابط المجتمع جميعاً، أقامت جمعية التنمية الأهلية بالدرعية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، في مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية، بحضور عدد من المواطنين للمشاركة والتعبير عن المشاعر الوطنية، وتجسيد معاني الانتماء والمواطنة والولاء لهذا الوطن المبارك وقيادته الرشيدة، وذلك ضمن أعمالها وبرامجها المتزامنة مع هذه المناسبة السعيدة.
بدأت فقرات الحفل من مقدم الحفل الطالب محمد المحمود وافتتح الحفل بالسلام الملكي ومن ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالمجيد اليحيى ثم كلمة رئيس مجلس الإدارة سلطان العشان قدم فيها التهنئة باسمه واسم منسوبي الجمعية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله حفظهم الله والشعب السعودي الكريم.
ثم أكمل كلمته؛ فخر واعتزاز بتاريخنا وهويتنا الوطنية، وما تشهده المملكة من تطور وتقدم في جميع المجالات في تحقيق رؤية "2030" تحت ظل القيادة الرشيدة، مضيفاً " أننا نحتفل في هذا اليوم، لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى فيما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار، وأمن وأمان.
واختتم كلمته بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. وأن يُعيد هذا اليوم علينا وقد نالت البلاد المزيد من الاستقرار والأمن في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
ثم توالت فقرات الحفل والتي قُدمت فيها عبارات الانتماء والولاء بداية بأنشودة الترحيب بالضيوف قدمها أطفال مجموعة حكاية أثر التطوعية ثم كلمة المستشارة الأسرية فاطمة أبو طالب من مركز العطاء والنماء للإرشاد الأسري تحدثت فيها عن الأسرة والوطن، وقدم ماجد الحمود كلمة للتعريف بالتعليم في المملكة، كما شارك محمد عيسى جام بركن العملات النقدية القديمة.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي للجمعية فهد القحطاني كلمة شكر للمتطوعين الذين قدموا لوحة فنية جميلة عن الوطن ودعا كل من يريد التطوع في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي فالمجالات عديدة ومتنوعة والجمعية ترحب بهم سواء من فرق تطوعية أو أفراد أو جهات خيرية.
واختتم الحفل بأنشودة عن الوطن قدمها أطفال نادي مدهشون المسرحي، تلاها توزيع الجوائز للحضور والمشاركين.
فيما قدم سلطان العشان شكره وامتنانه للجهات المشاركة وشركاء النجاح وهم؛ مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية ومركز العطاء والنماء للإرشاد الأسري، مجموعة حكاية أثر التطوعية، وفريق سنبلة الخير التطوعي، ونادي مدهشون المسرحي، ولايف الدرعية وجميع من شارك في هذا الحفل الوطني المجيد.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار الدور الريادي للجمعية في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليّات الثقافية والاجتماعية، والتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء تجاه الوطن.