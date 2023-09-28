جمعية التنمية الأهلية بالدرعية تحتفل باليوم الوطني الـ93

ثم أكمل كلمته؛ فخر واعتزاز بتاريخنا وهويتنا الوطنية، وما تشهده المملكة من تطور وتقدم في جميع المجالات في تحقيق رؤية "2030" تحت ظل القيادة الرشيدة، مضيفاً " أننا نحتفل في هذا اليوم، لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى فيما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار، وأمن وأمان.