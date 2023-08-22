الندوة العالمية تتكفّل بدفع الرسوم الدراسية عن الطلاب الأيتام في تايلاند

ويأتي هذا البرنامج تحقيقًا لمبدأ التكافل والتراحم بين الناس، والتخفيف عن أسر الأيتام، ومساعدة هذه الشريحة في شقّ طريقها في الحياة عبر التعليم الذي يؤهّلهم لمستقبل واعد ومشرق بعون الله تعالى، ويؤهّلهم إلى المناصب الوظيفية التي تناسبهم وتخرجهم من دائرة الفقر والاحتياج.