الندوة العالمية تتكفّل بدفع الرسوم الدراسية عن الطلاب الأيتام في تايلاند

تكفّل مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند بدفع الرسوم الدراسية عن الأيتام المتفوقين دراسيًّا بمدرسة أنصار السنة المحمدية في منطقة "برأويت" بالعاصمة بانكوك.
ويأتي هذا البرنامج تحقيقًا لمبدأ التكافل والتراحم بين الناس، والتخفيف عن أسر الأيتام، ومساعدة هذه الشريحة في شقّ طريقها في الحياة عبر التعليم الذي يؤهّلهم لمستقبل واعد ومشرق بعون الله تعالى، ويؤهّلهم إلى المناصب الوظيفية التي تناسبهم وتخرجهم من دائرة الفقر والاحتياج.
ونوه مدير مكتب الندوة في مملكة تايلاند عبد الرشيد والي، إلى أن هذه البرامج النوعية التي تقدم الدعم لشريحة الأيتام تُعدّ من أهم البرامج الإنسانية التي توليها الندوة العالمية بالغ العناية والاهتمام، كما ثمن الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لهذه المناشط التي تؤهل الأيتام لمستقبل أفضل، وتخفف عن أسرهم عبء الفقر وضيق المعيشة.