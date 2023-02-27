انطلاق التصويت بانتخابات الدورة 23 لـ"غرفة جدة".. غدًا الثلاثاء

دعا أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب، اليوم الاثنين، مختلف أطياف مجتمع الأعمال، إلى التصويت إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة، اعتبارًا من غد الثلاثاء، بداية من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، حتى الخميس المقبل الموافق 2 مارس.
ووجه "آل غالب" الناخبين ومجتمع الأعمال إلى حضور إعلان نتائج الانتخابات بغرفة جدة بمسرح إسماعيل أبو داود، الثامنة مساء الخميس المقبل، وسط حضور اللجنة المشرفة والمرشحين والمترشحات.
وقال: إنه سيتم عرض فيديو تعريفي على مواقع التواصل الاجتماعي لغرفة جدة؛ يوضح آلية وإجراءات وخطوات التصويت؛ متمنيًا لكل المترشحين والمترشحات التوفيق والسداد، وتحقيق ما يطمحون إليه في خدمة بلدهم ووطنهم؛ لتحقيق المستهدفات المأمولة من الغرفة.
وأضاف "آل غالب": في حال وجود أي إشكالية أو طلب أي دعم فني أو مساعدة في إتمام التصويت، مراجعة اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الغرفة الرئيس.
يذكر أن إجراء عملية التصويت تتم إلكترونيًا "عن بعد"؛ حيث يتم انتخاب سبعة من المرشحين؛ وتعيين سبعة من الوزارة؛ لإكمال النصاب 14 عضوًا في مجلس إدارة الغرفة للدورة 23.