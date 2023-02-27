انطلاق التصويت بانتخابات الدورة 23 لـ"غرفة جدة".. غدًا الثلاثاء

دعا أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب، اليوم الاثنين، مختلف أطياف مجتمع الأعمال، إلى التصويت إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة، اعتبارًا من غد الثلاثاء، بداية من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، حتى الخميس المقبل الموافق 2 مارس.