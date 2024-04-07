الأفلاج.. "البديع" تُنهي استعدادها لعيد الفطر المبارك وتنظم فعاليّات "عيد الشعوب"

أنهت اللجنة المنظمة للاحتفالات بالبديع بمحافظة الأفلاج استعدادها للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1445 لتنفيذ خطتها التي تم إعدادها مسبقًا من قِبل بلدية البديع وجمعية التنمية بالبديع وجمعية البر الخيرية بالبديع وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع.
وشملت برامج الاحتفال بعيد الفطر التي تُقام ثاني أيام عيد الفطر "عيد الشعوب" الذي يهدف إلى تخصيص فقرات متنوعة للجاليات العربية والإسلامية للمشاركة والتعبير عن فرحة العيد بهدف زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع المحلي بالبديع وتعزيزًا لأواصر التآخي والتعايش بينهم، وكذلك تضمنت الفعاليّات الضيافة والاستقبال وحوامة العيد ومسرحًا عادت عليكم بالإضافة إلى الحفل الرسمي بهذه المناسبة والذي سوف يشمل عددًا من الفقرات والقصائد الشعرية والجوائز والسحوبات والعرضة السعودية والفرقة الشعبية.
وقامت بلدية البديع بتجهيز موقع ساحات الاحتفال لاستقبال الأهالي من مواطنين ومقيمين والعمل على توفير جميع الوسائل الكفيلة بإخراج الاحتفالات بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات الجميع.