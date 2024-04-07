الأفلاج.. "البديع" تُنهي استعدادها لعيد الفطر المبارك وتنظم فعاليّات "عيد الشعوب"

وشملت برامج الاحتفال بعيد الفطر التي تُقام ثاني أيام عيد الفطر "عيد الشعوب" الذي يهدف إلى تخصيص فقرات متنوعة للجاليات العربية والإسلامية للمشاركة والتعبير عن فرحة العيد بهدف زيادة التواصل والترابط الاجتماعي بين المقيمين والمجتمع المحلي بالبديع وتعزيزًا لأواصر التآخي والتعايش بينهم، وكذلك تضمنت الفعاليّات الضيافة والاستقبال وحوامة العيد ومسرحًا عادت عليكم بالإضافة إلى الحفل الرسمي بهذه المناسبة والذي سوف يشمل عددًا من الفقرات والقصائد الشعرية والجوائز والسحوبات والعرضة السعودية والفرقة الشعبية.