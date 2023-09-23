الهلال الأحمر بالباحة يستعد بـ 16 مركزًا إسعافيًا لليوم الوطني

وأضاف أن "الهلال الأحمر بالمنطقة سيقيم دورات سفراء الحياة، ضمن حرص فرع الهيئة على تنفيذ عددٍ من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، حيث ستُنفَّذ العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل فيها عبر منصة "متأهب" للدورات التدريبية في كل من مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والمخواة".