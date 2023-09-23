الهلال الأحمر بالباحة يستعد بـ 16 مركزًا إسعافيًا لليوم الوطني

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة 16 مركزًا إسعافيًا بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة، ضمن استعداده ومشاركته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (93) بخطة إسعافية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين والمقيمين، من خلال مشاركتهم في الفعاليّات المقامة، وذلك بمواقع الفعاليّات والاحتفالات.
وأوضح مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أنه بتوجيه من أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، برفع الجاهزية الكاملة والمشاركة تم تطبيق خطة إسعافية لليوم الوطني في توزيع الفرق الإسعافية، لتغطية مواقع الفعاليّات والاحتفالات بالنقاط الإسعافية بغابة رغدان ومنتزه الحسام وممشى الحاوية والبوليفارد بالباحة.
وأضاف أن "الهلال الأحمر بالمنطقة سيقيم دورات سفراء الحياة، ضمن حرص فرع الهيئة على تنفيذ عددٍ من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، حيث ستُنفَّذ العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل فيها عبر منصة "متأهب" للدورات التدريبية في كل من مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والمخواة".