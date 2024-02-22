مدير الهلال الأحمر بتبوك: كل نجاح تعيشه بلادنا مدين بالفضل لـ "يوم التأسيس"

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك نواف بن ميَّاح العنزي، إن "في حياة الأمم والشعوب أيامًا فارقة في مسيرتها، وتواريخ راسخة في أذهان أبنائها، وإن هذه الأيام وتلك التواريخ تتبوأ مكانة خاصة في الذاكرة الجمعية للشعوب، ولا يمحوها مرور الأيام ولا تعاقب السنين".
وأضاف: "لعل ذكرى "يوم التأسيس" هي أجَلُّ ذكرياتنا الوطنية على الإطلاق؛ فهل هناك حركة سياسية أو عسكرية في حياة الأمم أهم من حركة تأسيسها؟!".
وأشار إلى أن "كل نجاح تعيشه بلادنا مدين بالفضل لذلك اليوم، وان كل ازدهار يحياه شعبنا مدين بالفضل لذلك اليوم.
وتابع "دعونا نستشرف هنا نسمات يوم تأسيس وطننا الغالي، ذلك اليوم العظيم الذي شهد بداية بزوغ فجر بلادنا العزيزة، ومن بعده- وبسببه- صرنا ما نحن فيه الآن من تقدم وازدهار في كل مجالات الحياة".
وأردف: "نحتفل- قادة وشعبًا- في هذا اليوم المهم بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، ونستذكر معه تاريخها العريق، ونضال أبنائها الأفذاذ الذين أسسوا ركائز الوحدة والحرية والاستقرار والأمان".
وقال إنه مضى على هذا التاريخ العظيم أكثر من ثلاثة قرون، ومازلنا عامًا بعد عام، وجيلاً بعد جيل، نروي قصة ذلك الصمود والتحدي.
وأكد: "إننا بكل فخر وزهو نتذكر كيف أسهم مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود في توحيد البلاد تحت راية الإسلام الحنيف، وكيف ناضل، وكيف جاهد، وصولاً لتوحيدها التام الراسخ على يد الملك عبد العزيز آل سعود، طيَّب الله ثراه، وجعل الفردوس الأعلى مثواه".
وتابع: "إذا كان الأمس مجيدًا يستحق أن نفخر به ونباهي بين الأمم، فها نحن اليوم نشهد طفرات غير مسبوقة في مسيرة بلادنا نحو التقدم في كل علوم الدنيا وفنونها؛
إذ إننا اليوم نفتخر بالعيش في هذا العهد الزاهر المبارك، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله-؛ ففي ظل قيادتهما الرشيدة نجني ثمار تلك الرؤية الطموحة، ونرى آثار تلك النظرة المستقبلية الثاقبة التي بوأت المملكة أعلى مكانة في الساحة الدولية على سائر الأصعدة، وفي كل المحافل العالمية، وما تزال المملكة- حكومة وشعبًا- تسعى بجد وإصرار واجتهاد لتحقيق نجاحات تاريخية غير مسبوقة عالميًا".
وذكر أنه "لا شك أن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يؤكد نجاح مسارات الإخلاص، وخطط البذل والعطاء التي سطرتها قيادتنا الحكيمة على مر الزمن، كما أنه يمثل دافعًا قويًا لأن تحذو الأجيال التالية حذو آبائهم الكرام وأجدادهم العظام؛ من أجل استمرار نهضة بلادهم وتأكيد سؤددها بين دول العالم، كما أنه يعزز عزمنا الأكيد، وإصرارنا الشديد على بناء وتطوير وطننا؛ حتى تظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة".
وختم قائلاً: "إنني في هذه المناسبة السعيدة أتوجه بأخلص عبارات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعبنا الحبيب، وأسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار. وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادته الحكيمة، وأن تظل راية التوحيد عالية خفاقة".