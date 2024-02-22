مدير الهلال الأحمر بتبوك: كل نجاح تعيشه بلادنا مدين بالفضل لـ "يوم التأسيس"

وذكر أنه "لا شك أن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يؤكد نجاح مسارات الإخلاص، وخطط البذل والعطاء التي سطرتها قيادتنا الحكيمة على مر الزمن، كما أنه يمثل دافعًا قويًا لأن تحذو الأجيال التالية حذو آبائهم الكرام وأجدادهم العظام؛ من أجل استمرار نهضة بلادهم وتأكيد سؤددها بين دول العالم، كما أنه يعزز عزمنا الأكيد، وإصرارنا الشديد على بناء وتطوير وطننا؛ حتى تظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة".