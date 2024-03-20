"بتور" تقيم حفلها السنوي بالرياض وتستعرض القصص الملهمة لأبطالها

ونوه المدير التنفيذي للجمعية بدر بن عليان بما حققته الجمعية من نجاحات في مسيرتها بفضل الله، ثم بفضل الدعم والتشجيع الذي وجدناه من الداعمين وشركاء النجاح مما ساعد على انطلاق البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة.