"بتور" تقيم حفلها السنوي بالرياض وتستعرض القصص الملهمة لأبطالها

نظمت جمعية "بتور" حفلها السنوي بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين والداعمين ورجال المجتمع وعددٍ من الإعلاميين.
وتضمن برنامج الحفل استعراضًا لبعض القصص الملهمة أبطالها من "ذوي البتور"، كما تم التعريف بشركاء النجاح من الجهات الإشرافية والمنصات الداعمة والشراكات والجهات المانحة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد العتيبي بأن برامج الجمعية تحرص على تلبية احتياجات المستفيدين، حيث تقدم خدماتها بسلاسة لكل محتاج مقدمًا شكره وتقديره للداعمين والمشاركين بمسيرة الجمعية.
ونوه المدير التنفيذي للجمعية بدر بن عليان بما حققته الجمعية من نجاحات في مسيرتها بفضل الله، ثم بفضل الدعم والتشجيع الذي وجدناه من الداعمين وشركاء النجاح مما ساعد على انطلاق البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة.