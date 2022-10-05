مدرسة "سفيان الثقفي" تحتفي بالمعلم في يومه العالمي

احتفت مدرسة سفيان بن عبدالله الثقفي، الأربعاء، باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق 5 أكتوبر كل عام؛ إيمانًا منها بمكانة المعلم وفضله.
نظم الاحتفال بإشراف ومتابعة من مدير المدرسة خالد بن مرزوق العتيبي، وبدأ بكلمة من وكيل المدرسة عبدالله بن محسن الحارثي، الذي قدم شكره وتقديره لزملائه المعلمين في جهودهم وعملهم، واستشهد بأبيات شعرية للشاعر أحمد شوقي في قوله:
قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا
أرأيتَ أشرفَ أو أجلّ مَن الذي .. يـبـنـي ويُـنشئ أنفسًا وعقولًا
وثمن "الحارثي" دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمعلمين من خلال ما تمت الإشادة به في مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وإشادتهم بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدرًا جهودهم البارزة في الإسهام بتنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.
حضر الحفل مدير مكتب تعليم غرب الطائف محمد عيد المالكي، وقد قدم شكره لمدير المدرسة على هذا الاحتفاء المميز، وشارك في تقديم الدروع التذكارية للمعلمين.
كما قدم المعلم مشعل مسفر الجعيد قصيدة شعرية؛ إيمانًا منه لمكانة المعلم على الصعيد الشخصي؛ لما لهم من وقفات، وعلى الصعيد العالمي لإنجازاتهم.