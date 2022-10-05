مدرسة "سفيان الثقفي" تحتفي بالمعلم في يومه العالمي

نظم الاحتفال بإشراف ومتابعة من مدير المدرسة خالد بن مرزوق العتيبي، وبدأ بكلمة من وكيل المدرسة عبدالله بن محسن الحارثي، الذي قدم شكره وتقديره لزملائه المعلمين في جهودهم وعملهم، واستشهد بأبيات شعرية للشاعر أحمد شوقي في قوله:

قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا

أرأيتَ أشرفَ أو أجلّ مَن الذي .. يـبـنـي ويُـنشئ أنفسًا وعقولًا