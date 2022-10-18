بلدية وادي جازان تهيئ الحدائق للزوَّار وتخصص موقعًا لذوي الإعاقة

تواصل بلدية وادي جازان أعمال الزراعة والصيانة لحدائق وشوارع المركز، فيما تعمل على تهيئة موقع خاص لذوي الإعاقة.
وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن البلدية قامت بتركيب 1400 متر مربع من النجيلة الصناعية، وزراعة 150 شجرة، كما تم صيانة 900 من الأشجار والنخيل في الجزر الوسطية، إضافة إلى صيانة الألعاب.
وقال الألمعي إن البلدية تعمل حاليًا على تهيئة موقع خاص في الحديقة العامة بالريان لذوي الإعاقة؛ لتلبي احتياجاتهم، وتوفير الألعاب الخاصة بهم.. مؤكدًا دور البلدية الكبير في المحافظة على البيئة، وتهيئة المساحات الخضراء للأهالي والزوار.