بلدية وادي جازان تهيئ الحدائق للزوَّار وتخصص موقعًا لذوي الإعاقة

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن البلدية قامت بتركيب 1400 متر مربع من النجيلة الصناعية، وزراعة 150 شجرة، كما تم صيانة 900 من الأشجار والنخيل في الجزر الوسطية، إضافة إلى صيانة الألعاب.