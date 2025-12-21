مناطق
تجمع جدة الصحي الثاني يصدر رخصة الحماية من العنف والإيذاء الأسري
أصدر تجمع جدة الصحي الثاني رخصة الحماية من العنف والإيذاء الأسري، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية المجتمعية وترسيخ بيئة آمنة داعمة للأفراد والأسر.
ويأتي إصدار الرخصة انطلاقًا من المرسوم الملكي لنظام الحماية من الإيذاء، وامتدادًا لجهود التجمع في تفعيل الأطر النظامية والتنظيمية التي تكفل الوقاية من مختلف أشكال العنف، والتعامل المهني مع الحالات وفق أفضل الممارسات.
وأكد التجمع أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين الكوادر الصحية من أداء دورها في الرصد والتدخل المبكر، بما يحقق حماية المستفيدين ويحفظ كرامتهم، ويعزز جودة الحياة والطمأنينة المجتمعية، انسجامًا مع مستهدفات القطاع الصحي.