"تعليم الطائف" تعلن استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني 93

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، الاثنين، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق".
ويتضمن الاحتفال تقديم رزنامة من الفعاليات والبرامج، موجّهة للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي في مدارس البنين والبنات.
ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات، الاثنين المقبل، من ثانوية الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتستمر لمدة أربعة أيام في مدارس الطائف "بنين" و"بنات"، والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لـ "سبق": إن هذه المناسبة غالية على القلوب ولها مكانة عظيمة وكبيرة على جميع المواطنين بشكل عام وفي الوسط التعليمي بشكل خاص.
وأكد الدكتور "الغامدي" سعي إدارة تعليم الطائف من خلال تفعيل برنامج الاحتفال إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وذلك تعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.
وشدد "الغامدي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة برنامج الاحتفاء، وفق الإطار المحدد للاحتفاء وتحت الهوية المعتمدة، وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في مدارس البنين والبنات.
وعقد الدكتور "الغامدي"، في وقت مبكر اجتماعًا بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني، من إدارتَي النشاط الطلابي "بنين" و"بنات"؛ لمناقشة مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها في مدارس البنين والبنات.