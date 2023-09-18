"تعليم الطائف" تعلن استعدادها للاحتفاء باليوم الوطني 93

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات، الاثنين المقبل، من ثانوية الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتستمر لمدة أربعة أيام في مدارس الطائف "بنين" و"بنات"، والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا.