"التقني والمهني" بالرياض يحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات تستعرض مراحل النماء والنهضة

ومن جهة أخرى، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد في كلمته التي نشرت اليوم على حساب الإدارة: "يوم التأسيس يوم مجيد وذكرى ملهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية تذكرنا بتكاتف الأجداد مع قيادتهم من آل سعود لتكوين هذا الوطن الغالي الذي نفخر به ونتباهى، ويُعد هذا اليوم ٢٢ فبراير ذكرى راسخة في قلوبنا وعقولنا لتأسيس وطن شامخ قام على مبادئ السلم والإنسانية والعدل معتزًا بهويته وقيمه وترابط شعبه بقيادته على مدى ثلاثة قرون".