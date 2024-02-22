"التقني والمهني" بالرياض يحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات تستعرض مراحل النماء والنهضة

تقيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والمنشآت التدريبية التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس المجيد في جو من البهجة والفخر بهذه الذكرى التي تعكس أصالة التاريخ وصدق الانتماء.
وفي التفاصيل، تضمنت الاحتفالات المقامة عدداً من الفعاليّات الثقافية والتراثية والمعارض لاستعراض مراحل النماء والنهضة التي مرت بها الدولة السعودية منذ تأسيسها كما شملت هذه الفعاليّات إقامة أركان شعبية لعرض الأدوات التراثية والأكلات الشعبية وتنفيذ عددٍ من المسابقات المستوحاة من هذه الذكرى الغالية.
وشاركت فرق المسؤولية المجتمعية والتطوع والكشافة التابعة للمنشآت التدريبية بالمنطقة في تقديم عددٍ من الدورات التدريبية المجانية للمجتمع وتنفيذ رحلات للمناطق التاريخية وزيارة المرضى لمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة، بالإضافة إلى إنشاء حائط إلكتروني يعبّر من خلاله منسوبو التدريب التقني بالمنطقة عن مشاعرهم وفخرهم بهذه المناسبة.
ومن جهة أخرى، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن الحامد في كلمته التي نشرت اليوم على حساب الإدارة: "يوم التأسيس يوم مجيد وذكرى ملهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية تذكرنا بتكاتف الأجداد مع قيادتهم من آل سعود لتكوين هذا الوطن الغالي الذي نفخر به ونتباهى، ويُعد هذا اليوم ٢٢ فبراير ذكرى راسخة في قلوبنا وعقولنا لتأسيس وطن شامخ قام على مبادئ السلم والإنسانية والعدل معتزًا بهويته وقيمه وترابط شعبه بقيادته على مدى ثلاثة قرون".
وأضاف : "يأتي الاحتفاء بيوم التأسيس من كل شرائح المجتمع بمشاعر الفخر والاعتزاز لنتعاهد على حماية هذا الوطن والذود عنه والمساهمة في نموه وازدهاره واستقراره في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله سائلين الله عز وجل أن يديم هذه الدولة عظيمةً عزيزة أبد الدهر وأن يحفظ لها أمنها ورخاءها وقيادتها وشعبها".