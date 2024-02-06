انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية بجامعة الملك خالد غدًا

يدشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي غدًا أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024)، الذي تنظمه الكلية التطبيقية بمحايل عسير، خلال الفترة 26 - 27 رجب 1445هـ، الموافق 7 - 8 فبراير 2024م، وذلك بمسرح الكلية التطبيقية بمحايل عسير.
وأوضح الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بمحايل عسير الدكتور إبراهيم بن علي آل قايد، أن المؤتمر الدولي للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024) يأتي في عامه الأول لبث الوعي البيئي بين أفراد المجتمع استنادًا إلى رؤية السعودية 2030، حيث يولي المؤتمر اهتمامه بالوعي البيئي، وإيجاد الحلول من خلال الأبحاث المتخصصة في تلوثات الهواء والمياه والأغذية، والتلوث الضوضائي والإشعاعي، والإصابات الميكروبية والفيروسية.
بالإضافة إلى ذلك يسعى المؤتمر الى إيجاد حلول للسموم البيئية، والصحة والسلامة المهنية، والمخلفات الخطرة والصحة البيئية، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات الناجمة عن التقدم العمراني والصناعي الهائل الذي تشهده المملكة من خلال الأبحاث النوعية.
وبيّن "آل قايد" أن محاور المؤتمر تتناول موضوعات العلوم البيئية والبيولوجية، والتطبيقات الكيميائية في منع المخاطر البيئية، والمواد النانونية المتقدمة في التطبيقات البيئية، وأخيرًا الحوسبة والبيئة الذكية، وتشهد جلسات المؤتمر مناقشة الأوراق البحثية وعددها 47 ورقة بحثية من خلال 6 جلسات علمية، على مدى يومين، بمشاركة جمع من الأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها.
يُذكر أن البيئة تمثل إحدى الأولويات البحثية في استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير.