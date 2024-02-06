انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية بجامعة الملك خالد غدًا

وبيّن "آل قايد" أن محاور المؤتمر تتناول موضوعات العلوم البيئية والبيولوجية، والتطبيقات الكيميائية في منع المخاطر البيئية، والمواد النانونية المتقدمة في التطبيقات البيئية، وأخيرًا الحوسبة والبيئة الذكية، وتشهد جلسات المؤتمر مناقشة الأوراق البحثية وعددها 47 ورقة بحثية من خلال 6 جلسات علمية، على مدى يومين، بمشاركة جمع من الأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها.