"أبناء إنسان" يحتفون بيوم التأسيس بمجموعة من الفعاليات التي تسطر أروع ملاحم المجد

واشتملت احتفالات إنسان على فقرات إنشادية وطنية، وقصائد شعرية لتعزيز اللحمة الوطنية ، وأوبريت، ومسرحيات وطنية تجسد مشاهد تاريخية عن مسيرة الوطن وإرث الأجداد ، وكذلك زيارات إلى المتاحف التاريخية والمعالم الحضارية ، والتعرف على ما يزخر به الوطن الكبير من إرث تاريخي ومجد تليد ، ليعزز قيم الوطنية والانتماء في نفوس الأبناء . كما تخللت احتفالات إنسان اصطحاب الأبناء إلى عدد من المتنزهات شاهدوا خلالها أهم المعالم والمواقع الأثرية ، إضافة إلى زيارة المرافق الخدمية. والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي أقامتها عدد من الجهات .