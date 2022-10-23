"تعليم شقراء" تودع أكثر من نصف مليون مكافآت للطلاب والطالبات لأغسطس وسبتمبر

أودعت إدارة تعليم شقراء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهري أغسطس وسبتمبر 2022م، لجميع الفئات المستحقة، والتي بلغت أكثر من نصف مليون ريال.
شملت المكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعهد العلمي، ومدارس التربية الخاصة، والإعاقات الصحية والفكرية، وأبناء المعلمين المتوفين، وتعليم الكبار .
وأكدت الإدارة - ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية - على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد.
وأهابت الإدارة، بأولياء الأمور والطلاب، بمتابعة سير صرف المكافأة عن طريق برنامج "نور"، مؤكدة على ضرورة مراجعة المدرسة التابع لها الطالب في حال وجود أي إشكال أو تأخر في صرف المكافأة .