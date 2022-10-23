"تعليم شقراء" تودع أكثر من نصف مليون مكافآت للطلاب والطالبات لأغسطس وسبتمبر

وأهابت الإدارة، بأولياء الأمور والطلاب، بمتابعة سير صرف المكافأة عن طريق برنامج "نور"، مؤكدة على ضرورة مراجعة المدرسة التابع لها الطالب في حال وجود أي إشكال أو تأخر في صرف المكافأة .