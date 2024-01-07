شاهد.. "سعود بن بندر" يتجول في أقسام وإدارات إمارة الشرقية

زار نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددًا من إدارات وأقسام الإمارة.
والتقى "سعود بن بندر" بالمواطنين والمواطنات، خلال جولته بالمركز الشامل لخدمة المستفيدين، واستمع لشرح موجز عن مهامه.
وتجول في قسم العمليات المشتركة، واطلع على آليات العمل، وزار الإدارة المالية ووكالتي "الشؤون التنموية" و"الحقوق العامة".
وقدم مركز الأزمات والكوارث، خلال زيارة نائب أمير الشرقية، عرضًا مرئيًا حول المهام والأعمال الخاصة بالمركز، وما يحتويه من تجهيزات تقنية وبشرية.
كما تجول نائب أمير المنطقة، في عدد من الأقسام والإدارات الخدمية.