بمبادرة "فرحة وطن".. بلدية الموسم الحدودية تحتفي بيوم التأسيس

احتفلت بلدية مركز الموسم الحدودي، مساء أمس، بذكرى يوم التأسيس، حيث قامت بتزيين الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة بالأعلام الوطنية واللوحات التجميلية والمجسمات المضيئة والإضاءة الخضراء وتتزين الأعمدة بأكثر من 700 علم تم توزيعها في الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة، وعدد من اللوحات.