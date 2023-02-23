بمبادرة "فرحة وطن".. بلدية الموسم الحدودية تحتفي بيوم التأسيس

احتفلت بلدية مركز الموسم الحدودي، مساء أمس، بذكرى يوم التأسيس، حيث قامت بتزيين الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة بالأعلام الوطنية واللوحات التجميلية والمجسمات المضيئة والإضاءة الخضراء وتتزين الأعمدة بأكثر من 700 علم تم توزيعها في الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة، وعدد من اللوحات.
وبهذه المناسبة أكد رئيس بلدية الموسم المهندس محمد الحكمي أن يوم التاسيس يوم الفخر والعزة لنا، وذكرى غالية على قلوبنا، حيث اجتمع فيه شمل الأمة الإسلامية رافعًا التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، سائلين المولى أن يحفظ لنا حكامنا ووطننا وأن يديم علينا الأمن والأمان.
في سياق متصل نفذت البلدية مبادرة وطنية بعنوان (فرحة وطن)، بالشراكة مع جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم وعدد من المتطوعين بتوزيع عدد من الهدايا على الطرق الرئيسية والمرافق العامة ابتهاجًا بهذه المناسبة والذكرى الغالية بالوطن.