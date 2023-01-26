اختتام الملتقى العلمي البيئي 2023 بـ"تعليم الطائف"

اختتم الملتقى العلمي البيئي 2023، اليوم الخميس، في الإدارة العامة للتعليم بالطائف، والذي عقد تحت شعار "ثقافة بيئية للمحافظة على مكتسبات وطنية"، ونفذه مركز الطائف العلمي، بالتعاون مع مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية.
واستفاد من الملتقى خلال أربعة أسابيع بمقر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جنوب الطائف، 96 طالبًا، جرى تدريبهم على كيفية التعرف على آليات تصنيف التنوع الإحيائي وبرنامج رعاية وإكثار الظلفيات وحساب عدد الحيوانات المنوية لطائر الحبارى مجهريًا وفصل مكونات الدم للحيوانات الفطرية.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، في ختام الملتقى، حرص الإدارة على توعية الطلبة وتثقيفهم بيئيًا للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة، وإكسابهم مهارات علمية بيئية متنوعة من خلال ورش تدريبية تعزز لديهم الجانب البيئي في المحافظة على مكتسبات الوطن البيئية.