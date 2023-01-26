اختتام الملتقى العلمي البيئي 2023 بـ"تعليم الطائف"

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، في ختام الملتقى، حرص الإدارة على توعية الطلبة وتثقيفهم بيئيًا للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة، وإكسابهم مهارات علمية بيئية متنوعة من خلال ورش تدريبية تعزز لديهم الجانب البيئي في المحافظة على مكتسبات الوطن البيئية.