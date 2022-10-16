هيئة الأمر بالمعروف بنجران تقيم لقاءً توجيهيًّا بعنوان "حق الله على العباد"

وتناول اللقاء أهمية العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي هو حق الله على العباد، والتذكير بنعمة الإسلام والأمن في الأوطان، والشكر لله أن قيّض لبلادنا حكامها الذين يحكمون بالدين والشريعة، ويدافعون عن التوحيد وينصرون السنّة.