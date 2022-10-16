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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تقيم لقاءً توجيهيًّا بعنوان "حق الله على العباد"

تناول أهمية العقيدة الصحيحة والتذكير بنعمة الإسلام والأمن
هيئة الأمر بالمعروف بنجران تقيم لقاءً توجيهيًّا بعنوان "حق الله على العباد"
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أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، لقاءً توجيهيًّا بعنوان "حقُّ الله على العباد" ألقاه الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وذلك بقاعة مركز هيئة الفيصلية.

وتناول اللقاء أهمية العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي هو حق الله على العباد، والتذكير بنعمة الإسلام والأمن في الأوطان، والشكر لله أن قيّض لبلادنا حكامها الذين يحكمون بالدين والشريعة، ويدافعون عن التوحيد وينصرون السنّة.

من جانبه قدم الشيخ "القحطاني" شكره وتقديره للشيخ "العتيق"، على كلمته التوجيهية الضافية، مشيدًا بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف بنجران

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