مدير الموارد البشرية بالقصيم يعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل في بريدة

ودعا "السباعي" الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن وقيادته الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.