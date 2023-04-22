مدير الموارد البشرية بالقصيم يعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل في بريدة

حرص مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد السباعي على معايدة نزلاء مركز التأهيل الشامل ببريدة، صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.
وحضر "السباعي" الاحتفال الذي أقامه المركز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وشارك المنسوبين والنزلاء الفرحة والبهجة.
وثمّن الجهود المبذولة والدور الكبير الذي يقوم به فريق العمل بالمركز، وما يحظى به النزلاء من رعاية ومتابعة لتلك الفئة الغالية.
ودعا "السباعي" الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن وقيادته الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.