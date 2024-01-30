"تعليم الطائف" يشهد لقاء أول روشنة "الإنتاجية الإيجابية في العمل"

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية السير قدماً نحو الإبداع والتميز وتحقيق أفضل النتائج، والذي لا يكون إلا بالتطوير والتحسين والتغير المستمر، حتى يتم حصاد ثمار ذلك من خلال ما يتحقق من المشاركات المحلية والدولية سواء على مستوى الطلاب والطالبات أو المعلمين، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية لتحقيق رؤية المملكة 2030.