"تعليم الطائف" يشهد لقاء أول روشنة "الإنتاجية الإيجابية في العمل"

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -عن بعد- في البرنامج الوزاري "رواشن التعليم"، الذي أطلقته وزارة التعليم لتطوير المهارات المعرفية لمنسوبيها ومنسوباتها.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية السير قدماً نحو الإبداع والتميز وتحقيق أفضل النتائج، والذي لا يكون إلا بالتطوير والتحسين والتغير المستمر، حتى يتم حصاد ثمار ذلك من خلال ما يتحقق من المشاركات المحلية والدولية سواء على مستوى الطلاب والطالبات أو المعلمين، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات التعليمية والتقنية والسلوكية للمعلمين والمعلمات؛ بهدف تعزيز جودة التعليم وتحسين تجارب التعلم للطلاب.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة للنهوض بمستوى التعليم في المملكة وتطوير قدرات الكوادر التعليمية والإدارية.