في ندوة "إبداع كفيف".. "الحربي والكعبي" يتحدثان عن تجاربهما في الحياة

وتحدث ضيوف الندوة عن تجاربهم في الحياة واكتسابهم المزيد من المهارات والخبرات العلمية والعملية كلاً في مجال تخصصه وعشقه للمهنة التي تولدت لديه منذ بدايات تعليمه مرورًا بالمراحل الدراسية وتجاربه الميدانية بالمجتمع، حيث كشف الوليد كعبي عن شغفه وحبه بالرياضة والتي أحبها منذ الصغر كون الرياضة تنمي الجسم وبين أن جمعية كفيف تقوم بتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتي تساعد على ممارسة النشاط بكل حيوية وكذلك تنظيم البطولات وإقامة الندوات الرياضية، فيما بين خالد الحربي اهتمامه الكبير بالإعلام بمختلف مسمياته ووسائله، وأن حبه للإعلام والإعلاميين جعله يواصل بكل همه دراسته إلى أن تخرج من الجامعة تخصص إذاعة وتلفزيون.