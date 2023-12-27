"بيئة الطائف" تنظّم ورشة عمل عن الزراعة التعاقدية للخضار والفاكهة

وقال محاضر الورشة خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الدكتور صالح بازيد: إن ورشة العمل تناولت فرصَ إنتاج الخضار والفاكهة، وفوائد الزراعة التعاقدية للمنتجين، ومختلف نماذج الزراعة التعاقدية، وأنواع الارتباط مع المشترين أو المصنعين، وكذلك أهم الجوانب القانونية للتعاقد في الزراعة التعاقدية، ودراسة مسودة عقد خاص بمزارعي الخضار والفواكه لأصحاب الحيازات الصغيرة، ومناقشته في إطار مجموعات عمل.