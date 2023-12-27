"بيئة الطائف" تنظّم ورشة عمل عن الزراعة التعاقدية للخضار والفاكهة

نظّم مكتبُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، ورشةَ عمل "الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية"، "الخضار والفواكه"، في مزرعة "بن سلمان" ببني مالك، بحضور عدد من المهتمين والمزارعين.
وقال محاضر الورشة خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الدكتور صالح بازيد: إن ورشة العمل تناولت فرصَ إنتاج الخضار والفاكهة، وفوائد الزراعة التعاقدية للمنتجين، ومختلف نماذج الزراعة التعاقدية، وأنواع الارتباط مع المشترين أو المصنعين، وكذلك أهم الجوانب القانونية للتعاقد في الزراعة التعاقدية، ودراسة مسودة عقد خاص بمزارعي الخضار والفواكه لأصحاب الحيازات الصغيرة، ومناقشته في إطار مجموعات عمل.
من جانبه أوضح مديرُ عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أنّ الزراعة التعاقدية تعدّ اتفاقًا بين المزارع والمستثمر لإنتاج محاصيل زراعية محددة بمواصفات معينة، بغرض تسويقها تشجيعًا للزراعة الوطنية وتعزيزًا للأمن الغذائي.
وأشار "الخليف" إلى أن منطقة مكة المكرمة تزخر بالعديد من المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة ذات الميز النسبية؛ إذ سيحقّق استغلال الزراعة التعاقدية لدى المزارعين الكفاءة الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين، والمساهمة في نموّ القطاع الزراعي، وفق مستهدفات الوزارة.