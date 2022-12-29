لقاء الرياض للتربية الخاصة يختتم أعماله بعدد من التوصيات

اختتم، اليوم الخميس، لقاء الرياض للتربية الخاصة "دور الابتكار في تعزيز عالم يسهل الوصول إليه"، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ممثلة بإدارة التربية الخاصة، على مدى يومين، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنين" عبدالله بن سعد الغنام، والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" فتح بنت عبدالله العرفج.
وأوصى اللقاء بتطبيق التقنيات المساعدة في البيئة الصفية والمدرسية، وفقًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تنمية المهارات التعويضية لدى الأطفال ذوي الإعاقة البصرية.
كما أوصى بدعم الابتكار في إيجاد البدائل التقنية كإحدى طرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الوصول إليهم وتدريب وتحفيز العاملين مع ذوي صعوبات التعلم على تبني الممارسات التربوية؛ لدعم الاستعداد غير الأكاديمي للطلاب في المراحل العليا من التعليم، وتفعيل دور الأسرة في دعم التلاميذ ذوي الذكاء الحدي واعتباره مكملاً ومساندًا لدور المدرسة.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد كرّم طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة المشاركين في اللقاء.
وقالت مديرة التربية الخاصة ابتسام الأحمد: إن عدد المشاركين في اللقاء أكثر من 434 مشاركًا، ومشاركة من 315 مدرسة، مشيرةً إلى أن اليوم الأول ناقش عددًا من المحاور منها: الدراسات التربوية لدعم الاستعداد غير الأكاديمي لذوي صعوبات التعليم في المراحل العليا، والتقنيات المساعدة في البيئة الصفية والمدرسية، وآليات تفعيل دور الأسرة والمدرسة في دعم التلاميذ ذوي الذكاء الحدي والإعاقة السمعية من التحديات إلى مستقبل مشرق.
وأشار مدير التربية الخاصة الدكتور محمد المحسن، إلى أن اليوم الثاني من اللقاء ناقش عددًا من المحاور منها: ريادة الأعمال وتمكين ذوي الإعاقة "الفرص والتحديات"، وإرشاد أفراد المجتمع للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والطرق الحديثة في تنمية المهارات التعويضية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية "مهارات إضافية لمنهج أسهل".
يذكر أن اللقاء قد خرج بالعديد من التوصيات، ومنها: تفعيل دور فريق التربية الخاصة ولجان القبول والأهلية في معاهد وبرامج التربية الخاصة؛ لتوحيد الخطط، وتحديد المهام وإجراءات العمل مع كل طالب والتكامل في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة من خلال عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، واستمرار عقد لقاءات دورية للتوعية بذوي الإعاقة واحتياجاتهم.