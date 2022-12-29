لقاء الرياض للتربية الخاصة يختتم أعماله بعدد من التوصيات

وقالت مديرة التربية الخاصة ابتسام الأحمد: إن عدد المشاركين في اللقاء أكثر من 434 مشاركًا، ومشاركة من 315 مدرسة، مشيرةً إلى أن اليوم الأول ناقش عددًا من المحاور منها: الدراسات التربوية لدعم الاستعداد غير الأكاديمي لذوي صعوبات التعليم في المراحل العليا، والتقنيات المساعدة في البيئة الصفية والمدرسية، وآليات تفعيل دور الأسرة والمدرسة في دعم التلاميذ ذوي الذكاء الحدي والإعاقة السمعية من التحديات إلى مستقبل مشرق.