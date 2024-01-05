بلدية ضرماء تدشن "فعالية كشته" مشتملة على 6 أركان مصاحبة

قام رئيس بلدية محافظة ضرماء المهندس عبدالله بن حسين البسامي، مساء الخميس، بتدشين فعالية كشته في حديقة سحاب بحي اليمامة، وزيارة الأركان المصاحبة لهذه الفعالية.