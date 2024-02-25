"وقاء" مكة يحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

احتفل فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الأحد، بمناسبة "يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا.. ووقايتنا بيدينا"، وسط أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز بمسيرة الوطن التاريخية الممتدّة لثلاثة قرون.
جاء ذلك بحضور مدير عام مركز "وقاء" بمكة الدكتور غالب الصاعدي، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس وليد آل دغيس، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عادل الشيخ، وعدد من منسوبي الفرع.
من جهته عبّر "الصاعدي" عن اعتزازه بـ"يوم التأسيس"؛ كونه مناسبة مهمة تجمع بين الماضي العظيم والحاضر المشرق، ولما يجسده من قيم الوحدة والتلاحم والتقدم التي تتمتع بها مملكتنا.
وقال: إن الجميع يستذكر في هذا اليوم من كل عام وبفخر واعتزاز، تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون، بجذور راسخة توالت فيها قصص النجاح والتضحية والعطاء.
وأضاف "الصاعدي": أن مشاهد الولاء والانتماء تملأظ صدور المواطنين تجاه الوطن وقيادته الرشيدة الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء والتطوير، حتى جعلت من المملكة دولة في مقدمة دول العالم مزدهرة في جميع المجالات؛ لتضمن لنا مستقبلًا أفضل وأكثر تقدمًا للأجيال القادمة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها.