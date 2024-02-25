"وقاء" مكة يحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

وأضاف "الصاعدي": أن مشاهد الولاء والانتماء تملأظ صدور المواطنين تجاه الوطن وقيادته الرشيدة الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء والتطوير، حتى جعلت من المملكة دولة في مقدمة دول العالم مزدهرة في جميع المجالات؛ لتضمن لنا مستقبلًا أفضل وأكثر تقدمًا للأجيال القادمة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها.