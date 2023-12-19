"العيسى": "النحو" له فائدة كبيرة في الكتابة السليمة وفهم القرآن والسنة

وقال "العيسى": إن الورشة تعقد بشراكة جهات عدة، لتناول أهمية النحو والإعراب وفائدته في النطق والكتابة السليمة الخالية من اللحن وفهم القرآن والسنة، موضحًا أن النحو والإعراب مرتبطان بمعنى الكلام وإفادته.