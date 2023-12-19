"العيسى": "النحو" له فائدة كبيرة في الكتابة السليمة وفهم القرآن والسنة

أكد التربوي خالد العيسى، أن النحو والإعراب لهما فائدة كبيرة في النطق والكتابة السليمة الخالية من اللحن وفهم القرآن والسنة، ويساعد على تذوق الشعر وفهم النصوص العربية على وجهها الصحيح.
جاء ذلك أثناء تقديمه ورشة عمل بعنوان "كيف تتقن النحو والإعراب؟"، في المركز الحضاري بمحافظة تيماء، بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية"، بالشراكة مع بلدية تيماء ومكتب التعليم وإدارة المساجد بالمحافظة.
كما استضاف المركز الحضاري مسابقة للقصة الأدبية والشعر الأدبي لطلاب وطالبات المحافظة.
وقال "العيسى": إن الورشة تعقد بشراكة جهات عدة، لتناول أهمية النحو والإعراب وفائدته في النطق والكتابة السليمة الخالية من اللحن وفهم القرآن والسنة، موضحًا أن النحو والإعراب مرتبطان بمعنى الكلام وإفادته.
وأضاف أنها تتطرق إلى أقسام الكلمة والفعل والاسم والحرف وحالة كل منها من ناحية الإعراب والبناء وأنواع الحالات الإعرابية وعلامات كل نوع منها الأصلية والفرعية.
وأوضح أن الورشة تسلط الضوء على أجزاء الكلام ومكونات الجملة ونوعيها الاسمية والفعلية والأركان الأساسية لهما والمتممات للجملة والتوابع والحالة الإعرابية لهذه الأجزاء والمكونات، وتختتم بتدريبات وتطبيقات على ذلك كله.
وعن مسابقتي القصة الأدبية والشعر، قال "العيسى": إنهما ترميان إلى اكتشاف موهبة الإلقاء وتنميتها لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتشجيعهم على إبرازها وزرع الثقة بالنفس من خلال الوقوف أمام الجمهور والاهتمام بالأدب العربي واللغة العربية على وجه العموم.
كما قدّم "العيسى" شكره لبلدية تيماء على تهيئة المركز الحضاري لتنظيم ورشة العمل والمسابقة، بحضور المهتمين من أعضاء هيئة التدريس وخطباء الجوامع إضافة إلى المحاضرين والإعلاميين.