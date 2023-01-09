الجمعية السعودية لطب الأعصاب تدشن مؤتمرها العربى والخليجى ..الخميس

كما يشارك بالمؤتمر العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية والمحلية مثل: الاتحاد العالمي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العالمي، والجمعية الأمريكية لطب الأعصاب، والجمعية البريطانية لطب الأعصاب، والجمعية الآسيوية لطب الأعصاب ، والجمعية الإفريقية لطب الأعصاب، والاتحاد العربي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العربي، والاتحاد الخليجي لطب الأعصاب بجميع أعضائه ورؤساء الجمعيات لطب الأعصاب في الوطن العربي وجمعية الصرع السعودية وجمعية الجلطة السعودية، بالإضافة إلى عددٍ كبير من الممارسين الصحيين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما سيُقام على هامش المؤتمر ورش عمل مخصصة لأحدث التقنيات في مجال طب الأعصاب ..