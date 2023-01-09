الجمعية السعودية لطب الأعصاب تدشن مؤتمرها العربى والخليجى ..الخميس

تدشن الجمعية السعودية لطب الأعصاب المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي والثالث عشر الخليجي والسادس والعشرين السعودي لطب الأعصاب خلال الفترة من 12- 14 يناير الحالي بمدينة جدة، حيث يشارك بالمؤتمر متحدثون من المملكه ومن بعض الدول العربية والدول الأجنبية.
كما يشارك بالمؤتمر العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية والمحلية مثل: الاتحاد العالمي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العالمي، والجمعية الأمريكية لطب الأعصاب، والجمعية البريطانية لطب الأعصاب، والجمعية الآسيوية لطب الأعصاب ، والجمعية الإفريقية لطب الأعصاب، والاتحاد العربي لطب الأعصاب بوجود رئيس الاتحاد العربي، والاتحاد الخليجي لطب الأعصاب بجميع أعضائه ورؤساء الجمعيات لطب الأعصاب في الوطن العربي وجمعية الصرع السعودية وجمعية الجلطة السعودية، بالإضافة إلى عددٍ كبير من الممارسين الصحيين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما سيُقام على هامش المؤتمر ورش عمل مخصصة لأحدث التقنيات في مجال طب الأعصاب ..
وصرّح الدكتور ناصر عثمان الزهراني أمين عام جمعية طب الأعصاب بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله دأبت على تطوير القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية والرفع من كفاءة العاملين فيها نهج تبنته والجمعية السعودية لطب الأعصاب عملت على أن تكون جزءًا أصيلاً من هذا النهج المبارك وأولته كل عناية واهتمام من خلال العمل على تنظيم ملتقيات علمية ودورية والدعوة لمؤتمرات عالمية سنوية متخصصة في مجال طب الأعصاب وأبحاثه.
وقدم الدكتور ناصر شكره وتقديره للدكتور يوسف السيد رئيس الجمعية السعودية لطب الأعصاب على جهوده المميزة في إدارة الجمعية ولأعضاء مجلس الإدارة لتقديم كل السبل في سبيل استمرار الجمعية وتطويرها والاستمرار في تحقيق النجاحات المتواصلة، وهذا جعل الجمعية في مقدمة الجمعيات من خلال الإنجازات وتجاوز الصعاب للاستمرار لفترة طويلة.