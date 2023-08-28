200 فتاة من مستفيدات "إنسان" اجتزن أنشطة برامج المراكز الصيفية

واشتملت البرامج على حزمة متنوعة من البرامج الثقافية والتربوية والترفيهية والرياضية والدينية، وتضمن مجموعة من ورش العمل، كالرسام الصغير وبيئتي حياتي والخطاط الصغير وطفلي والفضاء والسعادة اختيار وورشة فن الحوار، إضافة إلى البرامج الدينية، حيث اجتازت فتيات إنسان مدارسة القرآن الكريم تصحيحاً وتلاوة، والسنة النبوية، وحفظ أذكار الصباح والمساء، وقصص الأنبياء .