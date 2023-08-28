200 فتاة من مستفيدات "إنسان" اجتزن أنشطة برامج المراكز الصيفية

أنهت نحو 200 فتاة من مستفيدات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، أنشطة وبرامج المراكز الصيفية التي نفذتها الجمعية بداية الإجازة الدراسية بالتعاون مع عدد من المراكز الصيفية.
واشتملت البرامج على حزمة متنوعة من البرامج الثقافية والتربوية والترفيهية والرياضية والدينية، وتضمن مجموعة من ورش العمل، كالرسام الصغير وبيئتي حياتي والخطاط الصغير وطفلي والفضاء والسعادة اختيار وورشة فن الحوار، إضافة إلى البرامج الدينية، حيث اجتازت فتيات إنسان مدارسة القرآن الكريم تصحيحاً وتلاوة، والسنة النبوية، وحفظ أذكار الصباح والمساء، وقصص الأنبياء .
ونفذت الجمعية عدداً من الفعاليات الترفيهية للمشاركات أضفت جواً من المرح والسرور على نفوسهن بالتعاون أحد المركز الترفيهية، علاوة على البرامج التربوية بالتعاون مع جمعية أفكار الصيفي، إضافة إلى برنامج رياضي لتعزيز اللياقة البدنية لدى فتيات إنسان بالتعاون مع أحد المراكز الصيفية الرياضية.
جدير بالذكر أن إنسان تنظم البرامج الصيفية لأبنائها من الجنسين بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف استثمار أوقات الفراغ لديهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة الصيف ويتخللها العديد من الأنشطة والبرامج الإثرائية المتنوّعة .