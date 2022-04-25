900 متطوع يشاركون بأكبر حملة لإفطار 20 ألف صائم بأحياء جدة وقراها

وأكد أنهم استلهموا فكرتهم من كلمات عراب رؤية المملكة 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، عندما قال إن " ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله"، لافتاً إلى أن فريق العمل وضع أمام عينيه المشاريع العملاقة والمبادرات الضخمة التي ضخها سمو ولي العهد، من خلال جهود جبارة وعمل إداري محكم، لا يصدر إلا من شعب تميز بحكومته الرشيدة التي تعمل على تفعيل الموارد البشرية، و تمكين طاقة الشباب نحو الخير.