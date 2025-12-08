تقني عسير يُطلق "هاكثون رواد التقنية" بمشاركة 600 متدرب ومتدربة و12 جهة داعمة

وأوضح مدير عام الإدارة، الدكتور أحمد آل مريع، أن الاستعداد للهاكثون بدأ منذ وقت مبكر، حيث نُفذت أكثر من 18 ورشة تدريبية خلال الشهر الماضي لتأهيل المشاركين في مجالات الابتكار التقني والصناعي، والفنون الحرفية والإبداعية، وتطبيقات الهواتف الذكية.