تقني عسير يُطلق "هاكثون رواد التقنية" بمشاركة 600 متدرب ومتدربة و12 جهة داعمة

برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، فعالية "هاكثون رواد التقنية"، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي.
ويُقام الهاكثون بمقر الكلية التقنية للبنين في خميس مشيط خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 600 متدرب ومتدربة، يمثلون 26 منشأة تدريبية من مختلف أنحاء المنطقة، وبمساندة 12 جهة داعمة وممكنة لرواد الأعمال.
وأوضح مدير عام الإدارة، الدكتور أحمد آل مريع، أن الاستعداد للهاكثون بدأ منذ وقت مبكر، حيث نُفذت أكثر من 18 ورشة تدريبية خلال الشهر الماضي لتأهيل المشاركين في مجالات الابتكار التقني والصناعي، والفنون الحرفية والإبداعية، وتطبيقات الهواتف الذكية.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع أيام الهاكثون، سيتم تنفيذ 12 ورشة تدريبية متخصصة يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في ريادة الأعمال، بهدف دعم المشاركين لتحويل ابتكاراتهم ومهاراتهم الفنية إلى مشاريع ريادية قابلة للنمو.
كما يشهد الهاكثون مشاركة عدد من رواد الأعمال الناجحين من خريجي منشآت التدريب بالمنطقة، حيث يقدمون تجاربهم وقصص نجاحهم للمشاركين، بهدف تحفيزهم وتعزيز الثقة في قدراتهم.
وسجل اليوم الأول حضورًا لافتًا من المهتمين بمجالات الابتكار، والفنون، والتطبيقات الذكية، من منسوبي منظومة التدريب التقني والمهني، إلى جانب الزوار من خارج المؤسسة.