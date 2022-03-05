91 ألف طالب وطالبة.. "تعليم محايل عسير" تعلن جاهزيتها لبدء الاختبارات

يستعد "91" ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل عسير لأداء اختباراتهم النهائية التحريرية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني، في 793 مدرسة، وسط إجراءات صحية احترازية، وبروتوكولات وقائية، واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم محايل.
ووجه مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، جميع المشرفين والمشرفات البالغ عددهم 360 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتقديم الدعم اللازم للميدان التربوي.
وشكّلت الإدارة اللجان الإشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، بخطة سير إشرافية لزيارات المدارس والإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضوريًا في المدارس.
وأطلقت إدارة التعليم حزمة من التوجيهات عبر حساباتها الرسمية؛ تُعزِّز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني 1443هـ.