91 ألف طالب وطالبة.. "تعليم محايل عسير" تعلن جاهزيتها لبدء الاختبارات

وشكّلت الإدارة اللجان الإشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، بخطة سير إشرافية لزيارات المدارس والإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضوريًا في المدارس.