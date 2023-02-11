"دعوة الشرقية" يقيم اليوم العلمي بـ"جامع أم عبدالله" بالدمام

يُقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وجمعية منارات العطاء للدعوة والإرشاد بالدمام، اليوم العلمي في السنة النبوية، حيث يتضمن كتاب (الموطأ) كاملاً للإمام مالك بن أنس بجامع أم عبدالله المجدوعي بمدينة الدمام خلال الفترة ٢٣- ٢٦/ ٧ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤- ١٧ / ٢ / ٢٠٢٣م لفضيلة الشيخ المسند الدكتور يحيى بن عبدالله البكري الشهري، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك خالد.
بالإضافة إلى اليوم العلمي الآخر في الأوقاف (شرح باب الأوقاف كاملاً) لفضيلة الشيخ المسند الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، وسيكون في جامع أم عبدالله المجدوعي في الأسبوع الذي يليه فجر الخميس ٣/٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م.
وتحظى المجالس العلمية بمساجد المجدوعي بالعناية من طلاب وطالبات العلم الشرعي من توفير الكتب العلمية، والضيافة إبّان وقت الاستراحة، بالإضافة إلى المتحدثين، حيث تتضمن استضافات رائعة من الأكاديميين المختصين ذوي التخصصات الشرعية في مختلف جامعات المملكة.