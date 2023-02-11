"دعوة الشرقية" يقيم اليوم العلمي بـ"جامع أم عبدالله" بالدمام

بالإضافة إلى اليوم العلمي الآخر في الأوقاف (شرح باب الأوقاف كاملاً) لفضيلة الشيخ المسند الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، وسيكون في جامع أم عبدالله المجدوعي في الأسبوع الذي يليه فجر الخميس ٣/٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م.