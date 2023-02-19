"المسعود" يُدشن حملة جمع التبرعات لـ"خيرية النويعمة" في وادي الدواسر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية شيبان بن سلطان بن قويد، أن قيمة إنشاء الأوقاف في مرحلتها الأولى بلغت قرابة المليونين ونصف المليون ريال، مؤكداً أن الأوقاف يعود ريعها للأسر المستفيدة من الجمعية ويشمل عديد الفئات كأرباب الأسر والمطلقات والأرامل وأصحاب الحالات الطارئة.