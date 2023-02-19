"المسعود" يُدشن حملة جمع التبرعات لـ"خيرية النويعمة" في وادي الدواسر

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود حملة جمع التبرعات لصالح أوقاف جمعية البر الخيرية بالنويعمة، وذلك بتصريح رقم 7105 الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية شيبان بن سلطان بن قويد، أن قيمة إنشاء الأوقاف في مرحلتها الأولى بلغت قرابة المليونين ونصف المليون ريال، مؤكداً أن الأوقاف يعود ريعها للأسر المستفيدة من الجمعية ويشمل عديد الفئات كأرباب الأسر والمطلقات والأرامل وأصحاب الحالات الطارئة.
من جانبه، دعا سفير الجمعية محافظ وادي الدواسر فهد المسعود المسؤولين في المحافظة ورجال الأعمال والمقتدرين على دعم مشاريع وأوقاف الجمعية، مقدماً شكره لمنسوبي الجمعية على جهودهم الخيرية المتميزة وتفانيهم في عملهم طيلة الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالنويعمة تستقبل التبرعات للأوقاف، عبر عدد من النقاط كالحسابات البنكية المخصصة للأوقاف، أو بزيارة مقر الجمعية أو عن طريق المتجر الرسمي للجمعية.