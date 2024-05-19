انطلاق المسابقة التعليمية "لمن الكأس 2024" للمرحلة الثانوية بتعليم حائل

انطلقت مساء اليوم المسابقة التعليمية "لمن الكأس 2024" التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وتمولها شركة آبار حائل للمياه، في نسختها الرابعة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتأهل من مدارس حائل الثانوية للمسابقة من البنين "ثبقعاء ،والخطيب البغدادي، و الصديق، وحائل، وصقر قريش، والسبعان، والإمام الغزالي، والشقيق، والحائط، والغزالة، والمضيح، واسبطر، وجبة" ومدارس الثانوية للبنات "العشرون ،والحادية والعشرون، والشنان، وكتيفــة، و الرابعةعشرة، وقناء، والحليفة السفلى، وفيضة المسعار، ،والبركة، وبقعاء الأولى، والحفير، والرابعة.