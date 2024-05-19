انطلاق المسابقة التعليمية "لمن الكأس 2024" للمرحلة الثانوية بتعليم حائل
انطلقت مساء اليوم المسابقة التعليمية "لمن الكأس 2024" التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وتمولها شركة آبار حائل للمياه، في نسختها الرابعة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتأهل من مدارس حائل الثانوية للمسابقة من البنين "ثبقعاء ،والخطيب البغدادي، و الصديق، وحائل، وصقر قريش، والسبعان، والإمام الغزالي، والشقيق، والحائط، والغزالة، والمضيح، واسبطر، وجبة" ومدارس الثانوية للبنات "العشرون ،والحادية والعشرون، والشنان، وكتيفــة، و الرابعةعشرة، وقناء، والحليفة السفلى، وفيضة المسعار، ،والبركة، وبقعاء الأولى، والحفير، والرابعة.
وتنافس الليلة "بنين " السبعان ضد اسبطر ،والصديق ضد صقر قريش، وجبة ضد المضيح و"بنات" كتيفة ضد الحادية والعشرين، والرابعة عشرة ضد بقعاء الأولى، و البركة ضد الرابعة.
وحضر المنافسة الليلة مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد، والرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان.
وقدم المسابقة المذيع محمد الشهري مقدم برنامج «الكأس» الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون إم بي سي، وذلك في قاعة النادي الأدبي بحائل، كما شهد مسرح المسابقة حضوراً كثيفاً من الجمهور المشجعين للفرق المتنافسة.