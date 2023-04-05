"الشريف" يُدشِّن وقف "الأم" التابع لـ"غميقة الليث" داخل حدود الحرم

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ منصور بن أحمد الجبيري، منجزات العام الماضي 2022م، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الخيرية التي بلغ إجماليها (8.470.736) ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعين ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثين ريالاً، تنوعت بين مساعدات الزكاة والبناء والترميم وتأمين الأجهزة الكهربائية والسلال الغذائية وكفالة الأيتام، وغيرها من الأنشطة الخيرية.