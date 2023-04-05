"الشريف" يُدشِّن وقف "الأم" التابع لـ"غميقة الليث" داخل حدود الحرم

دشَّن سلمان بن سلطان الشريف، رئيس مركز غميقة، وقف "الأم" داخل حدود الحرم بمكة المكرمة، التابع لجمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث، في حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الجمعية، وحضره نخبة من أهل العطاء والخير، ومن لهم قدم السبق في العمل الخيري في محافظة الليث.
ويعد هذا الوقف مشروعًا استثماريًّا، يقع في مكة المكرمة داخل حدود الحرم المكي، ويعود ريعه على جميع أنشطة الجمعية الخيرية، ويساهم في كفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين تحقيقًا لمبدأ الاستدامة المالية.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ منصور بن أحمد الجبيري، منجزات العام الماضي 2022م، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الخيرية التي بلغ إجماليها (8.470.736) ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعين ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثين ريالاً، تنوعت بين مساعدات الزكاة والبناء والترميم وتأمين الأجهزة الكهربائية والسلال الغذائية وكفالة الأيتام، وغيرها من الأنشطة الخيرية.
كما استعرض "الجبيري" منجزات الربع الأول من العام الحالي 2023م، التي تجاوز مبلغها (3.288.121) ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية وثمانين ألفًا ومائة وواحدًا وعشرين ريالاً، شملت كذلك العديد من الأنشطة الخيرية، لعل من أبرزها صيانة المنازل المتضررة خلال موسم الأمطار والسيول.
يُشار إلى أنه تم تسليم خمس وحدات سكنية لثلاث أسر أيتام، وأسرتَين فقيرتَين (فئة أ)، بدعم كريم من منصة إحسان، وشركة جرير ممثلة في أبناء الشيخ عبدالرحمن العقيل -رحمه الله-.