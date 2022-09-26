من الخميس إلى الاثنين.. شاهد كيف احتفلت حائل باليوم الوطني الـ 92

وفي اليوم نفسه، دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة "مسيرة وطن" للخيول العربية، بتنظيم من مجلس شباب المنطقة، تحت شعار "مسيرة وطن"، بمشاركة 92 خيّالاً ‏استذكاراً لدور الخيل في توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، حيث تم استعراض المسيرة وفق المسارات المحددة انطلاقاً من بوابة مركز المغواة الترفيهي حتى واجهة حائل الترفيهية.