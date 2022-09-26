من الخميس إلى الاثنين.. شاهد كيف احتفلت حائل باليوم الوطني الـ 92

احتفلت مدينة حائل منذ الخميس الماضي وحتى اليوم الاثنين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، في فعاليات مختلفة ومواقع مختلفة لجهات مختلفة.
وكان أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي قد وجه بتفعيل مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني بكافة المواقع العامة التي تقع ضمن صلاحيات الأمانة، حيث تم تركيب ما يقارب 3000 علم وطني ترفرف خفاقة على السواري في الميادين العامة ومثبتة على أعمدة الإنارة وأسوار المباني العامة.
كذلك تم تركيب 400 مجسم مضيء يحمل هوية اليوم الوطني في الميادين والحدائق العامة، كما تم تركيب 180 شعاراً مضيئاً و 300 كشاف باللون الأخضر والأبيض بالإضافة لتركيب 70 كشاف "1000 وات" في منتزه المغواة الترفيهي، بالإضافة لتجهيز شاشات تلفزيونية بالميادين والمتنزهات العامة، وتفعيل مبادرة مجتمعية بتشكيل لوحة بشرية بعنوان "لوحة الدار" تم تشكيلها بـ 1500متطوع من أبناء وبنات الوطن الغالي على مساحة إجمالية بلغت 2500 متر مربع.
وفي يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر أولى فعاليات احتفال مدينة حائل باليوم الوطني انطلقت مسيرة القطاعات الأمنية بمدينة حائل بمشاركة كافة القطاعات الأمنية ، ويتقدمهم مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب عقيلان العتيبي, العقيد علي بن سبيّل شديّد الحربي؛ قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل، ومدير إدارة مرور المنطقة العميد سعود الرشيدي في منتزه المغواة، حيث انطلقت بعد ذلك الآليات إلى المواقع المحددة في أماكن الفعاليات.
وفي اليوم نفسه، دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة "مسيرة وطن" للخيول العربية، بتنظيم من مجلس شباب المنطقة، تحت شعار "مسيرة وطن"، بمشاركة 92 خيّالاً استذكاراً لدور الخيل في توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، حيث تم استعراض المسيرة وفق المسارات المحددة انطلاقاً من بوابة مركز المغواة الترفيهي حتى واجهة حائل الترفيهية.
وفي منتزع عقدة، نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل فعالية "لوحة وطن"، في منتجع ومحمية حير عقدة السياحي، في تمام الساعة 5:30 مساءً.
وفي يوم الجمعة الماضي 23 سبتمبر، وفي منتزه الشفاء "حديقة طريق الملك سلمان" احتفلت أمانة حائل بالعرضة السعودية بعد تجهيز ساحة مخصصة لها مع عدد من الفرق الاستعراضية الأخرى لتقديم عدد من الفعاليات وتوزيع هدايا للمواطنين وبعض الفقرات المختلفة لمتنزهي الحديقة وحيث جابت حافلة "العرضة السعودية" المكشوفة أرجاء مدينة حائل من مضمار ممشى منتزه الشفاء جنوب حائل مروراً بعدة نقاط توقف في محاور مرنة وسط وشرق وشمال وغرب مدينة حائل لتعود الحافلة مرة أخرى لمنتزه الشفاء.
من جهتها تزينت سماء مدينة حائل مساء الجمعة بالألعاب النارية التي انطلقت عند الساعة التاسعة مساء ولمدة خمس دقائق، من منتزه السلام، استوقفت خلالها الأهالي لتوثيقها والتفاعل معها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وواصل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل، فعالية "لوحة وطن"، في منتجع ومحمية حير عقدة السياحي، في تمام الساعة 5:30 مساءً.
وفي يوم السبت واصلت الأمانة احتفالها في المغواة بفعاليات تضمنت ركن الطفل، والعروض المتجولة، والحِرف اليدوية، وركن الأزياء، وجلسات متنوعة، وعربات للطعام، وعروضاً فلكلورية، وألعاب الكرنفال، ومنصة للعروض والطبخ الحي.
واحتوت على عروض فلكلورية مثّلت تراث 13 منطقة من مناطق السعودية، كالخبيتي للشرقية، والسامري للرياض، والدحة لتبوك، والبيشانة للمدينة المنورة، والينبعاوي لينبع، والقزوعي لعسير، والخطة الجنوبية لعسير، والمزمار لمكة، والبدواني لجدة، والعرضة السعودية للرياض.
وواصلت حائل احتفالها أمس الأحد، فالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل احتفلت من خلال 17 برنامجاً وفعالية في إطار خطتها للاحتفاء، تحت شعار "هي لنا دار"، التي جرى تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.
وشملت فعاليات وأنشطة التعليم لوحة جدارية للرسم بمشاركة رسامي ورسامات الإدارة لرسومات وطنية أمام مبنى إدارة التعليم، وفعالية وهايكنج الوطن مسيرة لطلاب التعليم بشعارات وطنية في قلعة عيرف، وبرنامج راية التوحيد للتعريف بالعلم السعودي في المدارس، كما نظمت إدارة الإشراف التربوي فعالية معرض الرسوم التعبيرية للاحتفاء باليوم الوطني 92.
فيما احتفلت معظم مدارس حائل أمس، باليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار "هي لنا دار"، فيما تواصل بقية المدارس الاحتفال حتى الخميس المقبل.
واحتفلت أمس الأحد أمانة منطقة حائل مع منسوبيها باليوم الوطني الـ 92 في بهو الأمانة الرئيسي، وذلك لتعزيز شعور الانتماء والتلاحم والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الكبير وبقيادته وبمنجزاته، حيث تم تبادل عبارات التهنئة بهذه المناسبة الوطنية وتم تخصيص أركان للضيافة وتوزيع الهدايا التذكارية، كما تم إضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.
ويوم الاثنين اختتمت جامعة حائل احتفالات مدينة حائل باليوم الوطني بعد أن رعى رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف فعاليات الجامعة باليوم الوطني الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، واحتوى على فقرات متنوعة بدأت بالمسيرة الطلابية ثم حفل خطابي وفعاليات متنوعة خاصة باليوم الوطني.