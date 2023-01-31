"الإدارة العامة" بمكة ينظم ملتقى "إدارة التغيير في القطاع الثالث"

وأوضح أن طرح مثل هذه الموضوعات يسهم في التعرف على الأسس العلمية والمنهجية، كما يتيح الفرصة لتوظيفها في البيئة الإدارية في القطاع الثالث بالمملكة، داعيًا الله عز وجل، أن يحقق الملتقى أهدافه ورسالته بحضور وتفاعل المشاركين فيه عبر النقاش والحوارات الهادفة. كما تم عرض فيلم إعلامي عن معهد الإدارة العامة.