"الإدارة العامة" بمكة ينظم ملتقى "إدارة التغيير في القطاع الثالث"

نظم فرع معهد الإدارة العامة بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ملتقى إدارة التغيير في القطاع الثالث، بحضور مدير عام فرع المعهد في المنطقة الدكتور محمد بن ناصر باصم، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بمكة فهد بن رشيد بن رقوش.
كما حضر الملتقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح حسين الحربي، وعدد كبير من منسوبي الجمعيات الأهلية والخيرية بمكة المكرمة، ومنسوبي فرع المعهد بالمنطقة.
وينظم المعهد هذا الملتقى، ضمن سلسلة من الملتقيات التطويرية التي يعكف المعهد على تنفيذها خلال العام التدريبي 1444هـ، 2023م، والتي تهدف لإثراء وتبادل الخبرات بين المستفيدين في القطاع الثالث.
بدأ حفل افتتاح الملتقى، بكلمة لمدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة الدكتور محمد بن ناصر باصم، رحب فيها بالحضور من منسوبي القطاع الثالث، متوجهًا لهم بجزيل الشكر والعرفان على الاستجابة مع دعوة المعهد للمشاركة في فعاليات الملتقى.
وقال الدكتور "باصم": إن أبرز التحديات التي تواجهها المنظمات اليوم تكمن في مدى قدرتها على التغيير ومواكبة الأساليب والتوجهات العالمية الحديثة في مجال التغيير؛ حيث أصبح تطوير القيادات الإدارية عن طريق مشاركتهم بالفعاليات العلمية المختلفة من مؤتمرات وندوات واجتماعات ولقاءات من العوامل المؤثرة في نجاح تلك المنظمات وتطويرها.
وأشار إلى أن اختيار المعهد لهذا الموضوع الهام؛ لإيمانه العميق بالدور الكبير الذي يؤديه القادة الإداريون في منظمات القطاع الثالث من خلال تبنيهم ثقافة إدارة التغيير وتسخير كل الإمكانات لتطوير المنظمات؛ استكمالاً لجهود التغيير السريع الذي تشهده المملكة، وفق رؤية 2030.
ولفت "باصم" إلى أن الملتقى يسلط الضوء على استراتيجيات ومنهجيات إدارة التغيير وربطها بالقطاع الثالث، والتحديات والأسباب التي تعيق عملية التغيير وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن طرح مثل هذه الموضوعات يسهم في التعرف على الأسس العلمية والمنهجية، كما يتيح الفرصة لتوظيفها في البيئة الإدارية في القطاع الثالث بالمملكة، داعيًا الله عز وجل، أن يحقق الملتقى أهدافه ورسالته بحضور وتفاعل المشاركين فيه عبر النقاش والحوارات الهادفة. كما تم عرض فيلم إعلامي عن معهد الإدارة العامة.
عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى وجلساته؛ للتعريف بمفاهيم واستراتيجيات إدارة التغيير من منظور القطاع الثالث، والذي تم تناولها من خلال ثلاثة محاور رئيسة استعرضت: استراتيجيات ومنهجيات إدارة التغيير، والتحديات التي تعيق عملية التغيير وكيفية التعامل معها، إلى جانب ربط تقبل إدارة التغيير بنجاح الجهات الغير ربحية.
وتضمّن الملتقى جلستين مهمتين اشتملت الأولى على "مقدمة عن إدارة التغيير"، في حين استعرضت الجلسة الثانية "منهجيات واستراتيجيات التغيير".
وقد قدّم الملتقى: دعاء ناصر عداوي، وهناء بخيت المحمادي، عضوا هيئة التدريب بقسم الإدارة والسياسات العامة بفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة.
وفي ختام الملتقى جرى فتح باب الحوار للحضور والمشاركين؛ حيث اتسمت نقاشاتهم ومداخلاتهم الثرية بتفاعل كبير بين المشاركين في الملتقى.
وفي ختام الملتقى، سلّم مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، دروع المعهد التذكارية لكل من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح حسين الحربي.
كما كرم عضوتي هيئة التدريب بالمعهد دعاء عداوي، وهناء المحمادي؛ لجهودهما خلال تنفيذ فعاليات الملتقى.