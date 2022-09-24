"أبا العلا": اليوم الوطني مناسبة عظيمة لاستشعار الأمن والأمان على بلادنا.. وذكرى غالية نعتزُّ بها

وأردف بأن "مناسبة اليوم الوطني الـ92 تأتي هذا العام بوصفها ذكرى غالية وفخرًا، ونعتز بها، ونستذكر إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء. فالتاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها بأنها قامت على أساس متين وقويم، فدستورها الكتاب والسنة، وكان ذلك منطلقا لدولة فتية، توحدت فيها أطرافها، وتلاحمت أركانها، وتناغمت مؤسساتها؛ فشقت طريقها بكل قوة، وأصبحت مملكة موحدة، لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي".