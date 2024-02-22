"ابن شهوان": "التأسيس" ذكرى خالدة تؤصل إرث هذه الدولة التاريخي

رفع شيخ قبيلة بني حسين بتهامة عسير عبدالله بن عبدالعزيز بن شهوان الشهري، التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الخالدة.
وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن شهوان: "يطيب لي أن أتقدم باسمي وباسم قبائل "بني حسين"، بأسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية المباركة.
وأضاف: "يوم التأسيس ذكرى خالدة تأتي كل عام في مثل هذا اليوم، لتؤصل في نفوس الأجيال مدى عمق هذه الدولة وإرثها التاريخي الكبير الحافل بالنجاحات والإنجازات، ويشارك فيها الجميع من كل فئات المجتمع، معتزّين بالهوية والأصالة".
ولفت إلى أنه يوم انطلقت منه هذه الدولة العادلة القوية منذ ثلاثة قرون، ومنوهًا إلى مـا حققتـه مـن وحـدة وأمن واسـتقرار وتنمية؛ حيث رسمت سجلًّا تاريخيًّا حافلًا، منذ مؤسسها ومرورًا بحكامها تباعا، إلى عهدنا الحالي، والذي يشهد نقلة نوعية وإنجازات مشهودة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتخطيط من قادتنا ومتابعتهم ودعمهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وقال "ابن شهوان": نسأل الله عز وجل، أن يديم علينا أمننا وأماننا ورخاءنا، ويحفظ قيادتنا ويديمها ذخرًا للإسلام والمسلمين.