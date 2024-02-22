"ابن شهوان": "التأسيس" ذكرى خالدة تؤصل إرث هذه الدولة التاريخي

ولفت إلى أنه يوم انطلقت منه هذه الدولة العادلة القوية منذ ثلاثة قرون، ومنوهًا إلى مـا حققتـه مـن وحـدة وأمن واسـتقرار وتنمية؛ حيث رسمت سجلًّا تاريخيًّا حافلًا، منذ مؤسسها ومرورًا بحكامها تباعا، إلى عهدنا الحالي، والذي يشهد نقلة نوعية وإنجازات مشهودة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتخطيط من قادتنا ومتابعتهم ودعمهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.