"بيئة مكة" و"شرطة الكندرة" تُنفّذان مبادرة تطوعية للتشجير بجدة

ويأتي ذلك في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج جودة الحياة، وتزامنًا مع برامج وأنشطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال أسبوع البيئة لعام 2024، الذي تحتفل به السعودية تحت شعار "تعرّف بيئتك"، وانطلقت فعالياته الأحد الماضي بمشاركة منسوبي الأمن العام، ومنسوبي وزارة البيئة والمتطوعين والمتطوعات.