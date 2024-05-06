"بيئة مكة" و"شرطة الكندرة" تُنفّذان مبادرة تطوعية للتشجير بجدة

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملات للتشجير بالتعاون مع مركز شرطة الكندرة بمدينة جدة.
ويأتي ذلك في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج جودة الحياة، وتزامنًا مع برامج وأنشطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال أسبوع البيئة لعام 2024، الذي تحتفل به السعودية تحت شعار "تعرّف بيئتك"، وانطلقت فعالياته الأحد الماضي بمشاركة منسوبي الأمن العام، ومنسوبي وزارة البيئة والمتطوعين والمتطوعات.
وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن فعاليات أسبوع البيئة تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع. وتهدف الفعاليات إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
فيما دعت وزارة البيئة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.