"حياك".. لقاء افتراضي بتعليم جازان لتهيئة المعلمين والمعلمات الجُدد

دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اللقاءَ الافتراضي "حيّاك" لتهيئة المعلمين والمعلمات المعينين الجُدد على النظام التعاقدي للعام الدراسي 1445هـ.
ورحّب المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، في بداية التدشين، بزملائه المعلمين والمعلمات الجدد في البرنامج الوزاري "حيّاك"، مشيرًا إلى أنهم في مهنة من أسمى المهن وأشرفها؛ فهي رسالة دينية ووطنية، فالتعليم يبني القيم ويوجّه السلوك لدى الطلاب، ويشكّل الأخلاق، ويساهم في بناء الإنسان المسلم الحقّ، مؤكدًا على دورهم بالمساهمة في بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، وزيادة رغبتهم وشغفهم نحو التعلم، لتحقيق طموحاتهم وآمال وطنهم.
وأشار "عقدي" إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التأهيلية التي تمنح المعلمين والمعلمات الفرصة للتعرّف على الأنظمة والإجراءات وآليات العمل في مجال التعليم بشكل عملي.
وهدف اللقاء الذي نظّمتْه إدارة الموارد البشرية "التواصل الداخلي" بالتعاون مع شؤون المعلمين، والإشراف التربوي والتدريب؛ إلى التهيئة والاستعداد للمعلمين والمعلمات المعينين الجدد، وتعريفهم بمهامهم الوظيفية، واللوائح والأنظمة التعليمية، وتوفير المُمكنات المعرفية كافة؛ لدعمهم ومساعدتهم على ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية، مستهدفًا أكثر من 417 معلمًا ومعلمة.
كما ركّز اللقاءُ على ممارسات التطوير المهني المستندة على المدرسة، ويشمل خطة تدريبية مكثفة، متضمّنًا برامج تدريبية نوعية لكل الاحتياجات في الميدان التعليمي بكل فئاته وتخصصاته المختلفة، إضافة إلى ورش عمل عن ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، والكفايات التدريسية، ودليل الاستثمار الأمثل لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واللوائح والأنظمة، ونظام الإجازات في نظام فارس.