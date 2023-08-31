"حياك".. لقاء افتراضي بتعليم جازان لتهيئة المعلمين والمعلمات الجُدد

ورحّب المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، في بداية التدشين، بزملائه المعلمين والمعلمات الجدد في البرنامج الوزاري "حيّاك"، مشيرًا إلى أنهم في مهنة من أسمى المهن وأشرفها؛ فهي رسالة دينية ووطنية، فالتعليم يبني القيم ويوجّه السلوك لدى الطلاب، ويشكّل الأخلاق، ويساهم في بناء الإنسان المسلم الحقّ، مؤكدًا على دورهم بالمساهمة في بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، وزيادة رغبتهم وشغفهم نحو التعلم، لتحقيق طموحاتهم وآمال وطنهم.