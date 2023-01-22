"الصاعدي" يتفقد "بيئة العاصمة المقدسة" ويستعرض التميز في الحماية من الآفات

واستعرض "الصاعدي" رؤية المركز وهي التميز في حماية النبات والحيوان من الآفات والأمراض للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي، وأن للمركز رسالة هي تنظيم وتنفيذ ومتابعة أعمال الرقابة والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بكفاءة واستباقية، وبين أن من أهم القيم التي يحملها المركز هي المسؤولية والتعاون والاستباقية والكفاءة.