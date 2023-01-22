"الصاعدي" يتفقد "بيئة العاصمة المقدسة" ويستعرض التميز في الحماية من الآفات

تفقد مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة اليوم.
وكان في استقباله مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبد الله القرني، وبحضور الموظفين المعارين لمركز وقاء، والمهندس عبدالحميد المطيري من إدارة الصحة النباتية.
وأوضح "الصاعدي" أن اللقاء الذي أقيم في العاصمة المقدسة يأتي تعزيزاً لبناء مستقبل واعد، ويهدف لتعزيز التواصل والترابط بين التوجهات الحالية والمستقبلية، ولمناقشة عمل مركز وقاء ودورهم التكاملي مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في العاصمة المقدسة خلال المرحلة الانتقالية وآلية التشغيل.
واستعرض "الصاعدي" رؤية المركز وهي التميز في حماية النبات والحيوان من الآفات والأمراض للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي، وأن للمركز رسالة هي تنظيم وتنفيذ ومتابعة أعمال الرقابة والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بكفاءة واستباقية، وبين أن من أهم القيم التي يحملها المركز هي المسؤولية والتعاون والاستباقية والكفاءة.
وأكد "الصاعدي" أن تطوير استراتيجية المركز يأتي بهدف وضع خطة طريق لأعمال المركز للسنوات القادمة، حيث تحتوي على عدد من المبادرات والمشاريع ليستطيع من خلالها المركز تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في المنطقة.