"تقني عسير" يحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة بحضور القيادات التدريبية

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير اليوم حفلاً بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، بحضور المدير العام للإدارة الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، وعدد من القيادات التدريبية والمتدربين والمتدربات بالمنطقة، وذلك بمقر الكلية التقنية بأحد رفيدة.
واشتمل الاحتفال على العديد من الكلمات والقصائد الوطنية، وعرض مرئي، ومعرض مصاحب عن يوم التأسيس، نفذته كلية التقنية للبنات بخميس مشيط، ومعرض آخر نفَّذه كلٌّ من الكلية التطبيقية والمعهد الصناعي الثانوي بأبها وخميس مشيط.
وكرَّم الدكتور سليمان الحفظي عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بأبها في نهاية الحفل أحمد آل ناجي القحطاني؛ لحصوله على جائزة أفضل ورقة عمل في مؤتمر مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الخامسة الذي أُقيم مؤخرًا في ماليزيا، كما كرمه عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، ورئيس قسم الدراسات العامة بالكلية الدكتور عبدالله آل فرحان، بحضور نائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريح.