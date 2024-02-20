"تقني عسير" يحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة بحضور القيادات التدريبية

وكرَّم الدكتور سليمان الحفظي عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بأبها في نهاية الحفل أحمد آل ناجي القحطاني؛ لحصوله على جائزة أفضل ورقة عمل في مؤتمر مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الخامسة الذي أُقيم مؤخرًا في ماليزيا، كما كرمه عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، ورئيس قسم الدراسات العامة بالكلية الدكتور عبدالله آل فرحان، بحضور نائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريح.