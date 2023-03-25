"جامعة عبدالرحمن بن فيصل" تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة عن مبانيها

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية رئيس كفاءة الطاقة بالجامعة، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع: إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من مقرات الجامعة؛ جاءت إيمانًا منها بتضافر كل الجهود الوطنية في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة، والتوعية بمخاطرها، وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.