مرحّبة بـ670 متدربة.. "تقنية جدة" للبنات: نسعى لتوفير بيئة محفّزة وآمنة

يُذكَر أن وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية أعدّت برنامجًا لتهيئة المتدرّبات المستجدّات للفصل التدريبي الأول، بحضور عميدة الكلية ومنسوباتها، تضمّن التعريف بحقوق المتدربات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجه المتدربة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.