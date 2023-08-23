مرحّبة بـ670 متدربة.. "تقنية جدة" للبنات: نسعى لتوفير بيئة محفّزة وآمنة

رحّبت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء زكي اللياتي، بالمتدربات المستجدات البالغ عددهن 670 متدربة مستجدّة خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي لمرحلة الدبلوم الصباحي.
وأكّدت خلال استقبالهن أهمية بذل قصارى جهدهن في التحصيل العلمي والعملي، والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية المطلوبة.
وأوضحت أن الكلية تسعى جاهدة إلى توفير بيئة محفّزة وآمنة، علاوة على البرامج المخصصة لدعم ورعاية الموهوبات، مشيرة إلى أن الكلية تضمّ 3 أقسام؛ وهي: قسم تقنية التصميم وتصنيع الأزياء، وقسم تقنية التزيين والتجميل النسائي، وقسم التقنية الإدارية والمالية.
يُذكَر أن وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية أعدّت برنامجًا لتهيئة المتدرّبات المستجدّات للفصل التدريبي الأول، بحضور عميدة الكلية ومنسوباتها، تضمّن التعريف بحقوق المتدربات، وواجباتهن، والالتزام بأنظمة الكلية، والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجه المتدربة في حياتها التدريبية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والأقسام والبرامج التدريبية.
وفي ختام البرنامج تم إلحاق المتدربات المستجدات بدورات التهيئة للمتدربات، ومن ثَم القيام بجولات ميدانية على أقسام ومرافق الكلية.