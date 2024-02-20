بلدية عقلة الصقور تحتفي "الخميس" بيوم التأسيس بـ400 علم

وقال رئيس البلدية ناصر الفوازي لـ"سبق" إن البلدية ستحتفل بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في حديقة المضيف بالمحافظة، حيث ستُقام ضيافة بطابع خاص يتناسب مع هذا اليوم وأركان تتمثل بالمنتجات التراثية المتنوعة من ملابس وأغذية وقطع قديمة تعبر عن الماضي، وكذلك سيتم توزيع هدايا للزوار وسالكي الطريق وتنظيم مسيرة التأسيس.