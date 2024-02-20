بلدية عقلة الصقور تحتفي "الخميس" بيوم التأسيس بـ400 علم

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الموافق، حيث تم تركيب 400 علم و49 لوحة معبرة عن ذكرى هذا اليوم الغالي و3200 متر طولي من ليات الزينة على مبنى البلدية والميادين.
وقال رئيس البلدية ناصر الفوازي لـ"سبق" إن البلدية ستحتفل بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في حديقة المضيف بالمحافظة، حيث ستُقام ضيافة بطابع خاص يتناسب مع هذا اليوم وأركان تتمثل بالمنتجات التراثية المتنوعة من ملابس وأغذية وقطع قديمة تعبر عن الماضي، وكذلك سيتم توزيع هدايا للزوار وسالكي الطريق وتنظيم مسيرة التأسيس.