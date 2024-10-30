"تعليم الطائف" ينظم لقاء التهيئة النفسية للاستعداد للاختبارات بحضور ٥٠٠ مستفيد

وتناول اللقاء عدة محاور منها دور المهارات الحياتية في توسيع مدارك الطلاب والطالبات، وكيفية الوقاية من المؤثرات العقلية، والتعريف بدور الأسرة في تهيئة أبنائهم لأداء الاختبارات، والحد من القلق والتوتر المصاحب للاختبارات، بما يُسهم بطريقة فاعلة في تحقيق النجاح.