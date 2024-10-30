"تعليم الطائف" ينظم لقاء التهيئة النفسية للاستعداد للاختبارات بحضور ٥٠٠ مستفيد

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللقاء الإثرائي بعنوان "التهيئة النفسية والإرشادية للاستعداد للاختبارات"، بحضور 500”"، من أولياء الأمور والموجهين والموجهات الطلابيات، عن بعد يهدف اللقاء إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وتعزيز الثقة، وتقليل التوتر، والتحضير الجيد للاستذكار بإدارة وقتهم بشكل فعّال بمشاركة فاعلة من الأسرة.
وتناول اللقاء عدة محاور منها دور المهارات الحياتية في توسيع مدارك الطلاب والطالبات، وكيفية الوقاية من المؤثرات العقلية، والتعريف بدور الأسرة في تهيئة أبنائهم لأداء الاختبارات، والحد من القلق والتوتر المصاحب للاختبارات، بما يُسهم بطريقة فاعلة في تحقيق النجاح.